Kaçakçılara eş zamanlı operasyon! Kilolarca tütüne el konuldu Ordu'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kaçak tütün ve tütün mamulleri sattığı ileri sürülen kişilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 kişi hakkında işlem yapılırken, 230 kilogram tütüne de el konuldu.

Ordu'da kaçak tütün ve tütün mamulleri sattığı ileri sürülen 18 kişi hakkında işlem yapıldı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesinde önceden belirlenen 18 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 230 kilogram tütüne el konuldu Operasyonda, gümrük kaçağı içi tütün doldurulmuş 28 bin 951 makaron sigara ile 230 kilogram belgesi olmayan kıyılmış tütüne el konuldu. Olayla ilgili yakalanan 18 kişi, 5607 sayılı kanuna muhalefetten haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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