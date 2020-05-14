Kaçak yapıya geçit verilmelecek

Sivas Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre, kaçak yapıların önüne geçmek için etkin çalışma başlattı.

Daha sağlıklı, estetik ve modern bir şehir oluşturmak adına çalışmalar yapan Sivas Belediyesi il genelinde kaçak yapılarla etkin bir şekilde mücadele ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda kaçak yapılarla etkin mücadele içine girdiklerini ifade eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İmar Kanunu hükümlerine göre ruhsatsız yapılar veya ruhsata aykırı inşa edilen binaların tespit edilmesi halinde Belediye encümeni tarafından idari para cezası kesilerek savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının ardından 7 gün içerisinde tapu müdürlüğünce söz konusu yapılara şerh konulacağını duyurdu.Bilgin açıklamasının devamında imar barışına değinerek,imar barışının yeni kaçak yapıların oluşmaması adına bir milat olduğu söyledi.Süreci kentte hassasiyet ile takip ettiklerini ifade eden Hilmi Bilgin, “İmar barışının ardından kaçak yapılarla ilgili gerekli tespitlerimizi yapıyoruz. Bu konunun ciddiyetini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu konunun doğru anlaşılması açısından hemşehrilerimizi bilgilendirmek istedim. İmar Kanunu hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsata aykırı yapı yapıldığı tespit edilmesi durumunda yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulduğunu hatırlatmak istiyorum. Devamında ise Encümen tarafından yapı sahibine idari para cezası kesilerek savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. Özellikle yeni yapılan düzenleme sonucunda ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarda zabıt tutulduktan sonra 7 gün içerisinde tapu müdürlüğünce söz konusu yapılara şerh konuyor. Bu durumun sonucu olarak da yapının kiralanma ve satışı engellenmiş oluyor. Sigorta firmaları şerhli yapıya herhangi bir sigorta yapmıyor. Yine iş yerlerinde tapu şerhi varsa iş yeri açma ruhsatı alamıyor.” ifadelerini kullandı.

“Ceza kesmek niyetinde değiliz’’

Şehrin modern bir görünüme kavuşması adına vatandaşların inşa ettiği yapılarını, İmar Planına, İmar Kanunu ve yönetmeliklerine uygun şekilde yapılmasını arzu ettiklerini dile getiren Başkan Bilgin “Hiçbir hemşehrimize ceza kesmek yapılarını yıkmak niyetinde değiliz. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın gönderdiği genelge doğrultusunda belediye olarak bizler de üstümüze düşeni yapacağız. Gelecek nesillere kendi evlatlarımıza yaşanabilir bir Sivas bırakmak için herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum.” dedi.