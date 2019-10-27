Kaçak yapının tapusuna şerh konulacak

Hükümet kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için her tedbiri alıyor. Bu tedbirlere yenisinin ekleneceğini kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Artık kaçak binaların tapu kayıtlarına, bu yapıların satılamayacağına ve kiralanamayacağına ilişkin şerh koyacağız” açıklamasında bulundu. Meclis’in yapacağı düzenlemelerle parsel bazlı plan değişikliklerinin önleneceğini de dile getiren Kurum, “Öbür taraftan imar planları için elektronik işlem numarası uygulamasına geçeceğiz. Yıllardır süregelen ilan askı usulünü köklü bir şekilde değiştireceğiz. Dijital askı dönemini başlatacağız” dedi.

İstanbul’da düzenlenen 352 bin yapı kayıt belgesinden 8 bin 963’ünün İmar Barışı’na ve mevzuata aykırı olduğunu aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların belgelerinin iptalini gerçekleştiriyoruz. Titiz şekilde denetimlere devam ediyoruz. Mevzuata, kanuna aykırı hiçbir uygulamaya izin vermeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Buradan belediyelerimize de ‘İllerimizde, ilçelerimizde imara aykırılıklarla mücadeleyi aralıksız olarak sürdürelim’ çağrısı yapıyorum. Çünkü bu ülkenin bütün doğal güzellikleri, belediyelerimizin sorumluluk alanında yer alıyor.”