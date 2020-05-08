Kaçak villasıyla gündemde! Yılmaz Özdil: Tosun'u takdir ediyorum

Sözcü'de kalem sallayan Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'deki villasının ruhsata aykırı birçok bölümün bulunduğunun belirlenmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçmiş, yapılan tespitler sonucu, Özdil'in villa için yalan beyan vererek aldığı Yapı Kayıt Belgesi iptal edilmiş ve Bodrum Belediyesi'ne yıkım emri verilmişti.

Yılmaz Özdil'in, 80 bine yakın kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili sözleri sosyal medyada gündeme geldi.

2 bin 500 liraya kitap satmıştı

Yılmaz Özdil, 2 bin 500 TL'ye satılacak 1881 adet olan 'Mustafa Kemal' kitabına ilişkin olarak çok sert eleştiri almıştı. Tüm eleştirilere rağmen kitabını savunan Özdil, " Elektrik faturası değil bu, almaya mecbur değilsin" diyerek yazı yazıp savunma yapmıştı.

İlginç bir konuşması ortaya çıktı!

Özdil'in, 80 bine yakın kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su 'Tosun'la ilgili sözleri sosyal medyada gündeme geldi.

Özdil, konuşmasında, "1 milyar doları tokatladı, gitti. Ben aslında Tosun'u takdir ediyorum. 35 yıllık gazeteciliğimde benim geldiğim nokta, yani Tosun'a para verebilecek 1 milyar dolar verecek bir ahali varsa, bunların parasını almak sevap zaten. Almazsan günah" ifadelerini kullanmıştı.