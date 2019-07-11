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Kaçak topluyordu: 60 bin lira ceza kesildi

Balıkesir'de koruma altındaki zambak soğanlarını kaçak topladığı öne sürülen bir kişiye, 60 bin 163 lira para cezası verildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:13
Kaçak topluyordu: 60 bin lira ceza kesildi

Balıkesir'inKepsut ilçesi Dereli Mahallesi kırsal kesiminde toplanması yasak olan zambakları toplayarak aracıyla satmaya giden S.Y. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın aracında yapılan aramada 145 adet zambak ele geçilerek muhafaza altına alındı. Şahsa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerince 60 bin 163 TL para cezası uygulandı. 

Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne kaçak toplanan soğanlar teslim edilirken, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olunması istendi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:13
  1. Balıkesir'in Kepsut ilçesi Dereli Mahallesi
  2. jandarma ekipleri
  3. zambak
  4. Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü
  5. Şahsa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

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