  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Kaçak tıraşa öyle bir ceza verildi ki...

Bursa'da bir firmaya baskın yapan polis, kaçak tıraş yapıldığını belirledi. Tıraş olan kişi ile kuaföre 9 bin 450 TL ceza kesildi.

2020-04-29 13:29:00 -
Kaçak tıraşa öyle bir ceza verildi ki...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri, kaçak tıraşa yönelik çalışmalarını artırdı. Bu kapsamda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir otomotiv yan sanayi firmasında kaçak tıraş yapıldığı ihbarı aldı.

Firmaya baskın yapan polis ekipleri, 2'nci kattaki idari bölümde, kuaför R.O.'yu M.Y. ve A.Y.'yi tıraş ederken yakaladı. Kuaför R.O., maskesi ile dezenfektanının olduğunu belirterek, polisleri ceza yazmamaya ikna etmeye çalıştı.

Polis ekipleri ise İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine uyulmadığı gerekçesiyle kuaför ile firma sahibi 2 kişiye ve kuaföre 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı. Toplamda 9450 TL ceza kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı