Kaçak telefon ve parfümler ele geçirildi Adıyaman’da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu otomobilden kaçak telefon ve parfümler ele geçirildi.

Adıyaman’da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu otomobilden kaçak telefon ve parfümler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda otomobil içerisinde 17 adet kaçak cep telefonu ile 10 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Telefon ve parfümlere el konulurken konuyla alakalı 1 kişi gözaltına alındı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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