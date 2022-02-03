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Yerel Kaçak sigarada rekor! 8 milyon 250 bin adedi ele geçirildi
Yerel

Kaçak sigarada rekor! 8 milyon 250 bin adedi ele geçirildi

Bursa'da, 8 milyon 250 bin adet kaçak sigara ele geçirilen kamyondaki 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 14:43:00 -
Kaçak sigarada rekor! 8 milyon 250 bin adedi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Adana'da bir kamyona yüklenen kaçak sigaraların Bursa'ya getirileceği bilgisine ulaştı.

Kamyonu takibe alan ekipler, aracı şehir girişinde durdurdu.

Araçtaki aramalarda 412 bin 500 paketin içinde fabrikasyon olarak doldurulmuş 8 milyon 250 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Kamyonda bulunan ve gözaltına alınan Z.A. ile K.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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