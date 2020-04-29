  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kaçak orman kesimine 2 gözlatı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaçak orman emvali kestikleri belirlenen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

2020-04-29 23:39:28 -
Kaçak orman kesimine 2 gözlatı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaçak orman emvali kestikleri belirlenen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Mezit Mahallesi mülki sınırları içeresinde F.A (43), B.A (60) isimli şahısların kacak orman emvali kestiği ve ürettiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. F.A isimli şahsın evinin bahçesinde kaçak orman emvallerinin bulunması üzerine yapılan aramalarda F.A ve B.A isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen değeri yaklaşık 8 bin TL değerinde olan 17 metreküp kayın ve köknar ağacı bulundu. Her iki şahıs ekipler tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kaçak orman emvali ise Orman İşletme deposuna sevki sağlandı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı