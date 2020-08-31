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Gündem Kaçak koronavirüs test kitleri ele geçirildi
Gündem

Kaçak koronavirüs test kitleri ele geçirildi

Adıyaman ve Şırnak'ta kaçak koronavirüs test kitleri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 21:12:00 -
Kaçak koronavirüs test kitleri ele geçirildi

İki ilde yapılan aramalarda kaçak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kitleri ele geçirildi.

Adıyaman’da polis ekiplerinin iki medikal firmasında gerçekleştirdikleri aramada 75 adet, Şırnak'ta ise son 6 günde yapılan uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında 5 bin 20 adet kaçak kit ele geçirildi.

Aldıkları ihbarı değerlendiren Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, medikal malzeme satışı yapan bir firmanın işyerinde yaptığı aramalarda, 75 adet kaçak test kiti ele geçirildi.

Bunun üzerine firma sahibi şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin Şırnak’ta 24-30 Ağustos tarihleri arasında yaptıkları kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında ise uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzemenin beraberinde 5 bin 20 tane kaçak test kiti ele geçirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şırnak Valiliği, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 24-30 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda, 2,07 gram kokain, 37,68 gram metamfetamin, 119,62 gram eroin, 23 tane sentetik ecza maddesi, 4,73 gram esrar, 420 paket kaçak sigara, 21 kilogram kaçak tütün, 246 tane kaçak cep telefonu, 1 tane sahte 100 dolar ve 5 bin 20 adet Kovid-19 test kiti ele geçirildiği duyuruldu.

Bir adet parada sahtecilik olayının da gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, yine yapılan operasyonlar çerçevesinde 43 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemin yapıldığı, 2 şüphelinin çıkarıldıkları adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 1 şüphelinin ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Öte yandan; kaçakçılık ve asayişle ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 5 şüpheli asayiş, 4 şüpheli kaçakçılık, suçlarından olmak üzere toplamda 11 şüphelinin gözaltına alındığı, 5 şüphelinin ilgili birimlere teslim edildiği, 4 şüphelinin ise çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakıldığı açıklandı.

Açıklamada, kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

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