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Yerel Kaçak kazı yaparken yakalandı
Yerel

Kaçak kazı yaparken yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 04:07:00 -
Kaçak kazı yaparken yakalandı

Jandarma ekipleri, Maldan Mahallesi Akbaba Kayası'nda koruma altındaki 3. derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Ekipler, İsa Ç. (42) ve Abdülkerim Ç'yi (34) bölgede kaçak kazı yaparken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerinde kazıda kullanıldığı tespit edilen çanta, kazma, çekiç, levye, bıçak, demir çubuk, inşaat eldivenine ve kazıda çıkarıldığı belirlenen farklı motif ve şekillerde irili ufaklı 15 adet taş parçasına el konuldu.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edileceği öğrenildi.

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