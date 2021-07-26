  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge güçlerine saldırdı
İzmir'de Yunan güçlerinin ittiği 344 kaçak göçmen kurtarıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı rekor kırdı
Doktoru darbeden kişi gözaltına alındı
Gündem Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü!
Gündem

Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü!

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 5 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 21:15:00 -
Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü!

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyü yakınlarında kaçak kazı ihbarını alması üzerine hareke geçti. Belirtilen bölgeye gelen jandarma ekipleri kazı yapan H.A.Ç., M.I., G.T., M.R.Ü., ile M.T., isimli 5 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürülürken olayda 1 adet kazma, 1 addet demir murç, 1 adet balyoz, 1 adet kürek ve 1 adet dedektör ele geçirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay