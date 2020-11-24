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Gündem Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole uçtu
Gündem

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole uçtu

Ağrı'da içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüs şarampole uçunca 17 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 00:35:00 -
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole uçtu

Verilen bilgilere göre, Ağrı'dan Eleşkirt istikametine giden 54 D 6509 plakalı minibüs, Eleşkirt'e 6 kilometre kala yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaklaşık 25 kişilik kaçak göçmen grubunu taşıdığı öğrenilen araçtaki 17 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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