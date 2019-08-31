Kaçak göçmenler jandarma uygulamasında yakalandı
Tekirdağ'da uygulama yapan jandarma ekibi, durdurduğu 2 arabada yaptığı arama sonucunda 5 kaçak göçmeni yakaladı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:26
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir araçta 5 kaçak göçmen yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malkara-Süleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi mevkiinde uygulama yapan jandarma ekibi, 2 otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada Pakistan uyruklu 5 göçmenin olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler ve araç sürücüleri İ.Ç. ile M.A. gözaltına alındı.
Araç sürücüleri cezaevine konuldu
Karakoldaki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kişiler Tekirdağ İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, İ.Ç. ve M.A. çıkarıldığı mahkemece göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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