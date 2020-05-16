Kaçak geçişe yeni düzenleme

Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yapan araç sahiplerinden geçiş ücretinin 10 katı alınan idari para cezası, 4 kata indirildi. Ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde geçiş ücretini ödeyenlere, ceza uygulanmayacak. Daha önce bu süre 7 gündü.

Geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 4 katı tutarından idari para cezası verilecek. Bu ceza değişiklikten önce 10 katı idi.

“En uzun mesafe ücret ödemeden çıkış yapılan gişelere en uzak mesafede olan gişe dikkate alınır” cümlesi yönetmelikten çıkarıldı. Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ceza uygulanmayacak.

Daha önce 7 gün içinde aracın plakasına ait hesabın Ana Kontrol Merkezi bildirilmesi durumunda hesaptan cezasız geçiş ücreti tahsil ediliyordu. Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para cezaları için bu fıkrada belirlenen 15 günlük süre beklenmeyecek.