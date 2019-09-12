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Kaçak direksiyon eğitimine yeni yönetmelik

Ehliyeti olanların ihtiyaç duyduğu eğitimlerin Milli Eğitim Bakanlığının sistemlerine kayıtlı, sigortalı, eğitim araçlı ve sertifikalı öğretmelerle verilmesi sağlandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:19
Kaçak direksiyon eğitimine yeni yönetmelik

İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu (İSKEF) Başkanı Murat Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğiyle ehliyeti olanların ihtiyaç duyduğu eğitimleri, Milli Eğitim Bakanlığının sistemlerine kayıtlı, sigortalı, eğitim araçlı ve sertifikalı öğretmelerle verilmesinin sağlandığını belirterek, "İnsanların hayatını riske atacak, kaçak eğitiminin önüne geçildi." dedi.

Tekin, Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i AA muhabirine değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün değişiklikle arz talep dengesini göz önünde bulundurarak, sürücü kurslarının açılmasını nüfusa oranlı hale getirdiğini anlatan Tekin, "Amaç, sürücü kurslarının mantar gibi çoğalmasını engellemek ve kaliteyi artırmak. Şu anda Türkiye'de sürücü kurslarında bina kontenjanı ortalama 70, aylık kaydedilen kursiyer sayısı da 30. Yani sürücü kursları yüzde 50 kapasitenin altında çalışıyor. Bu, gelirleri azalttığından verilen hizmetin kalitesini de azaltıyor. Kurs sayılarının artması, kontrolü de güçleştiriyor. Genel müdürlük çok doğru ve yerinde bir karar vererek, ihtiyaç oranında her bölgede sürücü kurslarının açılmasını bu yönetmelikle sağladı." diye konuştu.

Tekin, yönetmelikle insan hayatını birebir ilgilendiren bir konuda da değişiklik yaptığına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Ehliyetini alıp uzun süre araç kullanmamış bir sürücünün pratiğini artırabilmek için ders alması, eğitim görmesi gerekiyor. Bu eğitim de maalesef bakanlıktan hiçbir onayı olmayan, 200-300 lira ödeyerek arabalarına yedek fren, yedek debriyaj takan kaçak eğitim verenler tarafından baltalanmaktaydı. Yönetmelik değişikliğiyle geliştirme eğitime dediğimiz, ehliyeti olanların ihtiyaç duyduğu eğitimleri, Milli Eğitim Bakanlığının sistemlerine kayıtlı, sigortalı, eğitim araçlı ve sertifikalı öğretmelerle verilmesi sağlanmıştır. İnsanların hayatını riske atacak, kaçak eğitiminin önüne geçildi. Kaçak eğitim veren kişiler vergi ödemiyor ve akan trafikte insan hayatını riske atacak eğitimleri verebiliyorlardı. Polis çevirdiği zaman sürücü koltuğundaki kişinin ehliyeti varsa, polis yedek fren ve debriyajı tespit edememişse, başlarına hiçbir şey gelmiyor. Basında sıklıkla 'Araç kullanmaya öğrenirken kaza yaptı', 'Araç kullanmayı öğrenirken hayatını kaybetti' gibi haberleri görüyorduk. Bu haberler, sertifikası olmayan, devlete de ayrıca yük olan, kayıt dışı bir ekonomik çarkına sebep veren kaçak eğitimcilerden kaynaklıydı. Değişiklikle bunun da önüne geçildi."

İnternette direksiyon eğitimi ilanlarına sıklıkla rastlandığına işaret eden Tekin, "Ehliyeti olup da pratik yapmak isteyenler internet üzerinden bu eğitimi verenleri buluyor ve kendi hayatlarını da riske atıyor. Yönetmelik değişikliğiyle kaçak eğitim ortadan kaldırıldığı için biz de sivil toplum örgütü olarak bu yanlış uygulamayı yapanlara karşı bir mücadele vereceğiz. İnternet reklamlarının hepsi için bulunduğumuz illerde valilik kanalıyla şikayetler oluşturacağız ve kaçak eğitim verenlerin tespitini bu şekilde sağlayacağız." dedi.

"Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü, bir devri kapatıp yeni bir devri açtı"

Usta öğreticilik sertifikalarının halk eğitim merkezlerince lise mezunlarına verildiğini, ancak önceki değişikliklerle standardın yüksek okul mezunu seviyesine çıkarıldığını dile getiren Tekin, sektörün üniversite ve yüksek okul mezunu eğitmen bulmakta güçlük yaşadığını söyledi.

Murat Tekin, "Yapılan değişikle lise mezunu olanlar da halk eğitim merkezlerinden 'direksiyon usta öğreticilik sertifikası' aldıklarında, sürücü kurslarında direksiyon usta öğreticiliği yapabilecek. Bu da sektörün beklediği ve bu alanda çalışmak isteyen lise mezunlarının beklentisini karşıladı." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının önerilerinin çok büyük bölümünün değerlendirmeye alındığını aktaran Tekin, yapılan köklü ve önemli değişiklerin sektörü memnun ettiğini ifade ederek, "Yapılan değişiklikler kesinlikle sürücü eğitiminin niteliğine yansıyacak ve daha kaliteli eğitimin verilmesini sağlayacak. Ülkemizdeki kaza oranlarının ve hayat kaybının azalmasına katkı sağlayacak. Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü, bu yönetmelikle sürücü eğitiminde gerçekten bir devri kapatıp yeni bir devri açmış oldu." diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:19
  1. İstanbul
  2. İSKEF Başkanı Murat Tekin
  3. Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri̇ Kursu Yönetmeli̇ği̇
  4. Sürücü Kursu
  5. Anadolu Ajansı

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