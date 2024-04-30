Kaçak çıkmak Sözcü’nün işi

Buğra Kardan İstanbul

CHP beslemesi Sözcü gazetesi, skandal bir habere daha imza attı. Gazetenin “Vekil Bey Boğaza Nazır Kaçak Villa Yaptı” haberi akıllara durgunluk verdi. Haberde AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’in Lapseki’de Boğazı gören villasının kaçak olduğu iddia edildi. Çok geçmeden villanın İmar Barışına başvurulmasının ardından restore edilen bir köy evi olduğu öğrenildi. Sözcü’nün Gider’i itibarsızlaştırmak, AK Parti’ye darbe vurmak için yaptığı haberin içinin boş olduğu anlaşıldı.

Kaçak villa sizin işiniz

Gazetenin Gider’le aynı durumda olan ve İmar Barışına müracaat eden CHP’li Aykut Erdoğdu ve Yılmaz Büyükerşen’i görmezden gelmesi şaşırtmadı. Sözcü’nün kaçak villa dikip barıştan faydalanmak için yarışan fonlu yorumculardan Fatih Portakal, Soner Yalçın, Yılmaz Özdil’e ve MİT tır’ları ihanetinden hüküm giyen Can Dündar’a kör kalması da yadırganmadı. Gazetenin dünkü haberiyle fonlu yazarların ve CHP’li yöneticilerin kaçak villalarını saklamaya giriştiği kaydedildi. Doğal olarak hatırlara 2019’da vefat eden Sözcü’nün patronu Ertugrul Akbay’ın malikanesine kaçak garaj eklediği geldi. Belediye tarafından o garaj için yıkım kararı çıkarıldığı hatırlandı.

Bu ne yaman çelişki

Tezatı akit’e değerlendiren gazeteci-yazar Murat Özer, şunları söyledi: “İmar Barışı, dönüşüm esnasında binada 40-50 yıldır oturduğu kanıtlayamayanlara tanınan bir imkân idi. CHP’ye yakın yazarlar, bu barışın yerden yere vurdular. Rant ekonomisine kapı açılıyor gibi bir intiba uyandırmaya kalktılar. Tabii kaçak villaları, evleri için İmar Barışından faydalanmayı ihmal etmediler. Olmayan villaları varmış gibi sunmaktan geri kalmadılar. Sözcü’nün dün bunları ele almaması büyük bir çelişkidir.

CHP fonluyor

“Bizi hükümeti koruyup kollama karşılığında para almakla itham edenlerin kendilerini CHP Genel Merkezi tarafından fonlanıyor. Yandaşlarının ayıplarını görmüyorlar, günahlarını örtmek için bize iftira atıyorlar. Bilemiyorum, bizimle aynı yolda yürüyen arkadaşlarımızdan da hata edenler olmuştur ama hiçbiri gazetecilik görevlerini kullanarak başkalarına şantaj yaparak servet edinmemiştir. Bu CHP medyasına mahsus bir durumdur.”

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