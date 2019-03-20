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Kaçak akaryakıt için sayaç yapan kişiye şok baskın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kendi yaptığı seyyar pompa ve yakıt sayacıyla kaçak akaryakıt sattığı belirlenen kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:50
Kaçak akaryakıt için sayaç yapan kişiye şok baskın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kendi yaptığı seyyar pompa ve yakıt sayacıyla kaçak akaryakıt sattığı ileri sürülen iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, H.C'ye ait madeni yağ ürünleri bulunan iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibini, S.A'ya ait kamyona üzerinde kendisinin yaptığı sayaç bulunan seyyar pompayla kaçak akaryakıt satışı yaparken yakaladı.

İş yerinde yapılan aramada, bin litrelik plastik tanklarda muhafaza edilen bin 930 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ekiplerce el konulan kaçak akaryakıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:50
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