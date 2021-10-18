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Gündem Kaçacak hiçbir yer yok! Irak ve Suriye’de 8 terörist imha edildi
Gündem

Kaçacak hiçbir yer yok! Irak ve Suriye’de 8 terörist imha edildi

Suriye’deki Barış Pınarı harekat bölgesinde saldırıya hazırlanan 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha dün etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 15:49:00 -
Kaçacak hiçbir yer yok! Irak ve Suriye’de 8 terörist imha edildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesinde her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ise hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” denildi. Dün ayrıca Adana'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan 3 kişi yakalandı. 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler E.E. (30) ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis bulunan H.A. (61) ile aynı suçtan aranan şüpheli S.D'nin (25) saklandığı adresleri belirleyen polis, yaklaşık 14 yıldır firari olan H.A. ve yaklaşık 10 yıl firar eden E.E. ile S.D'yi yakaladı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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