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Ekonomi Kaç yıla kaç gün yıllık izin?
Ekonomi

Kaç yıla kaç gün yıllık izin?

Yıllık izin kullanmak için ne kadar çalışmak gerekiyor? Pek çok kişi yaz tatili için şimdiden plan yapmaya başladı. Çalışanlar yıllık izin kullanabilmek için ne kadar süre çalışmış olmaları gerektiğini, kaç gün izin yapabileceklerini araştırıyor. Peki, yıllık izin kullanmak için kaç ay çalışmış olmak gerekli? Kim kaç gün yıllık izin kullanabiliyor? Bu yıl kaç gün yıllık izin yapabilirim?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 12:11:00 -
Kaç yıla kaç gün yıllık izin?

2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Salgın sebebiyle 2020 ve 2021 herkes için bir hayli yorucu geçti. Toplumun büyük kısmının mayıs ayına kadar (elbette aşı tedarikiyle bağlantılı olarak) aşılanması bekliyor. Bu sebeple vatandaşlar 2021 yaz ayları için plan yapmak istiyor. Peki, kim kaç gün yıllık izin kullanabilir?

Kaç yıla kaç gün yıllık izin?

4857 sayılı İş Kanunu'na göre bir kişi deneme süreci dahil 1 yılı doldurduğunda yıllık izne hak kazanıyor. 1 yıldan 5 yıla kadar kıdemli olan işçiler en az 14 gün izin yapabiliyor.

5 yıldan çok 15 yıldan az çalışan işçilerin en az 20 gün izin hakları bulunuyor.

15 yıl ve üzeri çalışanların en az 26 gün izin hakkı bulunuyor.

18 yaşındaki küçükler ile 50 yaşından büyükler ise 20 günden az izin yapamıyor.

İşçinin, izin süresine rastlayan pazar günleri ile ulusal bayram ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz ve mutlaka izne ilave edilir.  Kullanılmayan izinler kesinlikle yanmaz sonraki seneye devreder. Sözleşme feshi durumunda ise izin parası çalışana ödenir. İşçi istifa ettiğinde de izin parasını alır.

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