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Sağlık Kaç yaşındaki çocuklara korona aşısı vuruluyor?
Sağlık

Kaç yaşındaki çocuklara korona aşısı vuruluyor?

12 yaş altına korona aşısı var mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 118 milyon doz aşı uygulandı. 12 yaş altı çocuğu bulananlar ise sık sık “Çocuklara aşı ne zaman yapılacak?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, kaç yaşa korona aşısı yapılıyor? Küçük çocuklara korona aşısı yapılıyor mu? 5 yaş üstüne korona aşısı yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-10 16:38:00 -
Kaç yaşındaki çocuklara korona aşısı vuruluyor?

2019 yılının aralık ayında Çin’de başlayan salgında ikinci yıla yaklaşıldı. Ülkemizde ise ilk vaka 2020 yılının mart ayında tespit edildi. 2021 yılının ocak ayında ise ülkemizde koronavirüse karşı aşı uygulanmaya başladı. Sinovac ve Biontech olmak üzere ülkemizde yaklaşık 118 milyon doz aşı yapıldı. Son olarak 5 Eylül’de aşı yaşı 12’ye kadar düşürüldü. Peki, 12 yaş altına korona aşısı var mı?

Kaç yaşındaki çocuklara korona aşısı vuruluyor?

Ülkemizde henüz 12 yaş altına aşı uygulanmıyor. Pek çok ülkede ise 5-11 yaş arasında aşı uygulanıyor. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca değerlendirmelerde bulundu ve şimdilik 12 yaş altı için aşıyı düşünmediklerini ifade etti. Bakan Koca, “18 yaş ve üstü vatandaşımızı tanımladık. 12 yaş ve 17 yaş arası çocuklarımızı ise tercihe bağlı olarak tanımlamış olduk. 12 yaş altı Türkiye'de düşünmüyoruz. Önümüzdeki dönem için şu an için doğru olmaz. Gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim” dedi.

Son olarak 6-11 yaş grubu aşılamasına ilişkin bir haber geldi. Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Moderna'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının 6-11 yaş grubunda kullanımı için yaptığı başvuruyu değerlendirmeye başladı.MA'dan yapılan açıklamada, mRNA teknolojisiyle geliştirilen "Spikevax" aşısının 12 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanılması için daha önce onay verildiği hatırlatıldı.

Aşı hakkında 6-11 yaş grubundaki çocuklarda devam eden klinik çalışmaların sonuçlarını da içeren verilerin inceleneceği, bunun ardından değerlendirme sonucunun açıklanacağı bildirildi. EMA'ın değerlendirme sonucunda kararını yaklaşık 2 ay içinde duyurması bekleniyor.

EMA'nın kararı, aşının kullanımındaki çerçevenin belirlenmesinde AB Komisyonuna tavsiye niteliği taşıyor.

Moderna'nın aşısının AB içindeki yetişkinlerde kullanımı için Ocak 2021'de onay çıkmıştı. AB Komisyonunun üye ülkeler adına Moderna ile 460 milyon doz aşı alımı için anlaşması bulunuyor.

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