Ne zaman ve kaç yaşında emekli olurum? 1998 yılında sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? 1998’de sigortalı olan kaç yaşında emekli olur? Kaç yaşında emekli olurum? sorusu milyonlarca çalışan tarafından merak edilmekte. Emeklilik şartlarında etkili olan üç dönem bulunur. İşe başlama tarihine göre önemli olan 3 dönem aralığı ne zaman emekli olurum sorusunun cevabında etkili olan dönemler olmaktadır. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ne zaman emekli olur? 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? İşte ‘Ne zaman emekli olurum?’ sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.

Milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği ne zaman emekli olurum? Sorusunun cevabı olmakta. Yıllarca işçi, ister memur, ister SSK işçisi isterse de Bağ-Kurlu olsun herkesin merak ettiği konu, ne zaman emekli olacağım? Sorusunun cevabıdır. Emeklilik yaşı kaç? 1999 yılı öncesi sigortalıları için sadece yaşa bakmadan prim gün sayısının dikkate alındığı şartlar ile yeni yasa düzenlemeleri yapıldı. 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı bu yasa ile çalışanların emeklilik şartlarına yeni düzenlemeler getirilmiş oldu.

Emeklilik şartlarında etkili olan üç dönem bulunur. İşe başlama tarihine göre önemli olan 3 dönem aralığı ne zaman emekli olurum sorusunun cevabında etkili olan dönemler olmaktadır. Emeklilik koşullarında etkili olan işe başlama tarih aralıkları şunlardır;

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan kişiler

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kişiler

30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olan kişiler olmaktadır.

Emeklilik hesaplamalarında belirtilen tarih aralıklarında bulunan kişilerin emeklilik şartları farklı olmakta ve bu tarih aralıkları üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır.

1999 ile 2008 arasında sigortalı olanlar ne zaman ve kaç yaşına emekli olur?

1999 ile 2008 arasında sigortalı olan kadın çalışanların emeklilik yaşları 58 olmaktadır. 25 yıllık sigorta süreleri ve en az 4500 prim gün sayıları olmalıdır.

1999 ile 2008 arasında sigortalı olan erkek çalışanların emeklilik yaşları 60 olmaktadır. 25 yıllık sigorta süreleri ve en az 4500 prim gün sayıları olmalıdır.

08 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar ne zaman ve kaç yaşına emekli olur?

08 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlamış olan sigortalıları kapsayan dönem için BAĞ-KUR ya da memuriyet döneminden sonraki 7 yılın 3,5 yılında prim ödemelerini SSK’lı olarak yapan kişiler;

Kadın çalışanlar 15 yıl 3600 prim günü ile 50 ile 58 yaş aralığında kademeli olarak emekli olmaya hak kazanırlar.

Erkek çalışanlar 15 yıl 3600 prim günü ile 55 ile 60 yaş aralığında kademeli olarak emekli olmaya hak kazanırlar.

08.Eylül. 1976 tarihinden önce SGK kapsamında işe giren kişiler;

Kadın çalışanlar 3600 prim günü ile 50 yaşında emekli olurlar.

Erkek çalışanlar 3600 prim günü ile 55 yaşında emekli olurlar.

Ne zaman ve kaç yaşında emekli olurum?