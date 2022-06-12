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Kadın - Aile Kaç tane yediğini sayamazsın: Tek lokmalık irmikli tatlı tarifi
Kadın - Aile

Kaç tane yediğini sayamazsın: Tek lokmalık irmikli tatlı tarifi

Favoriniz olacak kadar lezzetli bir tatlı tarifi ile yine karşınızdayız. Bugün tek lokmalık nefis irmikli tatlılar yapıyoruz. Şerbetli tatlı tariflerinde irmiğin yeri ayrıdır, hem lezzeti arttırır hemde tatlının ağırlığını alır. Bu yüzden bu tarifi yapmanızı öneriyoruz.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 18:11:00 - 2022-06-12 18:20:11
Kaç tane yediğini sayamazsın: Tek lokmalık irmikli tatlı tarifi

Kakaolu irmikli tatlı tarifi malzemeleri

  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı irmik
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2 su bardağı dolusu un

Şerbet için;

  • 2, 5 su bardağı su
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 1, 2 damla limon suyu

Üzerine bulamak için;

  • İrmik

Tek Lokmalık İrmikli Dilim Tatlı Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce şerbeti hazırlayın. Uygun bir tencereye su ve şekeri koyup 10 dk kadar kaynatın. Ardından limonu damlatıp iki üç dk. daha kaynatın ocaktan alın soğutun. Diğer tarafta uygun bir karıştırma kabına yoğurt, sıvı yağ, yumurta, irmik ve kabartma tozuyla vanilyayı ekleyip iyice karıştırın. Ardından unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurun ben 2 su bardağı kullandım un miktarı değişebiliyor onun için az az ekleyerek yoğurursanız daha iyi olur. Elinize yapışmayacak şekilde bir hamur elde edin. Daha sonra 4, 5 eşit parçaya bölüp uzun şeritler halini getirin. İrmikten bir miktar tezgaha döküp yaptığınız şeritleri irmik üzerinde ileri geri yaparak her yeri irmikli olacak şekilde yuvarlayın. Bıçak yardımıyla iki parmak genişliğinde kesip tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarıp ilk sıcaklığı gittiğinde soğuk şerbeti üzerinde gezdirin. Kaşık yardımıyla üzerine şerbetten sürekli gezdirin daha kolay içine çekecektir. Dinlendirip şerbetin çekmesini bekleyin. Sonra antepfıstığı tozu veya hindistancevizi serpip servis edin.
Afiyet Olsun

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