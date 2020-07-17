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Eğitim

Kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 2020 üniversite taban puanları başarı sıralaması

2020 üniversite taban puanları. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihleri başlayacak. Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Diş Hekimliği, Ebelik, Eczacılık, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Hemşirelik, Tıp Fakütlesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları araştırmaya devam ediyor. Peki üniversite başarı sıralaması 2020 nedir? YKS 2019 YÖK Atlas’a göre üniversite taban puanları ve 2 yıllık | 4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal bölüm taban puanları.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 20:34:00 - 2020-07-17 20:39:52
Kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 2020 üniversite taban puanları başarı sıralaması

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak üniversite tercihleri için öğrenciler üniversite puanları ile 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanlarını merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öğrenciler için oluşturduğu YÖK Atlas tercih robotu ile geçmiş yıllara ait üniversitelerin taban ve tavan puanlarını görüntüleyebilirsiniz. YÖK Atlas tercih robotu ile AYT ve TYT puanlarınızı da hesaplayabilirsiniz.

Hemşirelik tabun puanları 2020
Hemşirelik tabun puanları 2020

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Hemşirelik tabun puanları 2020

Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralamaları konjenlarları
Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralamaları konjenlarları

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Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralamaları konjenlarları

Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2020 | Abdullah Gül Üniversitesi puanları kaç?
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Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2020 | Abdullah Gül Üniversitesi puanları kaç?

Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları
Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları

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Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık

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Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2 yıllık 4 yıllık 2020 DEÜ başarı sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2 yıllık 4 yıllık 2020 DEÜ başarı sıralaması

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Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2 yıllık 4 yıllık 2020 DEÜ başarı sıralaması

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