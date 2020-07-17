Kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 2020 üniversite taban puanları başarı sıralaması
2020 üniversite taban puanları. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihleri başlayacak. Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Diş Hekimliği, Ebelik, Eczacılık, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Hemşirelik, Tıp Fakütlesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları araştırmaya devam ediyor. Peki üniversite başarı sıralaması 2020 nedir? YKS 2019 YÖK Atlas’a göre üniversite taban puanları ve 2 yıllık | 4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal bölüm taban puanları.
YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak üniversite tercihleri için öğrenciler üniversite puanları ile 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanlarını merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öğrenciler için oluşturduğu YÖK Atlas tercih robotu ile geçmiş yıllara ait üniversitelerin taban ve tavan puanlarını görüntüleyebilirsiniz. YÖK Atlas tercih robotu ile AYT ve TYT puanlarınızı da hesaplayabilirsiniz.
Eğitim
Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları
Eğitim
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık
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