Kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 2020 üniversite taban puanları başarı sıralaması

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak üniversite tercihleri için öğrenciler üniversite puanları ile 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanlarını merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öğrenciler için oluşturduğu YÖK Atlas tercih robotu ile geçmiş yıllara ait üniversitelerin taban ve tavan puanlarını görüntüleyebilirsiniz. YÖK Atlas tercih robotu ile AYT ve TYT puanlarınızı da hesaplayabilirsiniz.

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