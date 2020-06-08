Kaç puanla hangi liseye girilir? 2020 lise taban puanları yüzdelik dilimleri
2020 LGS sınavı 20 Haziran’da yapılacak. LGS sınavı ile Anadolu, Fen, İmam Hatip, Mesleki ve teknik Anadolu lisesine gidecek olan öğrenciler lise 2020 taban puanlarını araştırmaya devam ediyor. Peki LGS yüzdelik dilimleri 2020 nedir? Fen ve Anadolu liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılmakta.
2020 LGS taban puanları, LGS Puan hesaplama nasıl yapılır, 250 puanla hangi liseye gidilir 2020 lise taban puanları Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Kayseri, Adana. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında bu kurumların kaç puanla ve hangi yüzdelik dilim ile öğrenci alacağı ise merakla beklenmektedir. 20 Haziran’da LGS sınavına girecek öğrenciler Anadolu ve Fen Liseleri taban puanları yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Peki kaç puanla hangi liseye girilir?
Adana Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Adıyaman Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Afyonkarahisar Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Ağrı Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Aksaray Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Amasya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Ankara Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Antalya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Ardahan Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Artvin Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Aydın Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Balıkesir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Bartın Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Batman Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Bayburt Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Bilecik Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Bingöl Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Bitlis Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Bolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Burdur Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Bursa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Çanakkale Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Çankırı Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Çorum Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Denizli Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Diyarbakır Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Düzce Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Edirne Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Elazığ Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Erzincan Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Erzurum Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Eskişehir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Gaziantep Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Giresun Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Gümüşhane Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Hakkari Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Hatay Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Iğdır Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Isparta Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
İstanbul Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
İzmir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Kahramanmaraş Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Karabük Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Karaman Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Kars Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Kastamonu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Kayseri Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Kırıkkale Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Kırklareli Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Kırşehir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Kilis Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Kocaeli Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Konya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Kütahya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Malatya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Manisa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Mersin Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Mardin Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Muğla Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Muş Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Nevşehir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Niğde Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Ordu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Osmaniye Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Rize Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Sakarya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Samsun Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Siirt Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Sinop Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Sivas Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Şırnak Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Tekirdağ Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Tokat Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Trabzon Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Tunceli Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Uşak Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Van Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Yalova Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Yozgat Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020
Zonguldak Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020