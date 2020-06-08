Kaç puanla hangi liseye girilir? 2020 lise taban puanları yüzdelik dilimleri

2020 LGS taban puanları, LGS Puan hesaplama nasıl yapılır, 250 puanla hangi liseye gidilir 2020 lise taban puanları Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Kayseri, Adana. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında bu kurumların kaç puanla ve hangi yüzdelik dilim ile öğrenci alacağı ise merakla beklenmektedir. 20 Haziran’da LGS sınavına girecek öğrenciler Anadolu ve Fen Liseleri taban puanları yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Peki kaç puanla hangi liseye girilir?

Adana Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Adıyaman Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Afyonkarahisar Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Ağrı Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Aksaray Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Amasya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Ankara Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Antalya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Ardahan Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Artvin Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Aydın Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Balıkesir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Bartın Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Batman Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Bayburt Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Bilecik Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Bingöl Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Bitlis Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Bolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Burdur Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Bursa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Çanakkale Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Çankırı Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Çorum Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Denizli Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Diyarbakır Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Düzce Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Edirne Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Elazığ Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Erzincan Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Erzurum Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Eskişehir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Gaziantep Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Giresun Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Gümüşhane Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Hakkari Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Hatay Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Iğdır Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Isparta Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

İstanbul Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

İzmir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Kahramanmaraş Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Karabük Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Karaman Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Kars Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Kastamonu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Kayseri Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Kırıkkale Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Kırklareli Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Kırşehir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Kilis Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Kocaeli Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Konya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Kütahya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Malatya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Manisa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Mersin Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Mardin Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Muğla Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Muş Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Nevşehir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Niğde Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Ordu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Osmaniye Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Rize Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Sakarya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Samsun Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Siirt Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Sinop Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Sivas Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Şırnak Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Tekirdağ Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Tokat Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Trabzon Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Tunceli Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Uşak Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Van Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Yalova Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Yozgat Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020

Zonguldak Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2020