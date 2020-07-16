Kaç puanla hangi liseye girerim? Kaç yüzdelik dilim puanı ile hangi liseye gidilir?

Kaç yüzdelik dilim puanı ile hangi lise tercih edilir? Kaç puanla hangi liseye girerim? LGS sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 20 Haziran’da yapılan lise sınav sonuçlarını sonuc.meb.gov.tr üzerinden açıklandığını duyurdu. 2020 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci LGS sonuçlarına göre taban puanı, yüzdelik dilim ile lise tercihinde bulunacak. LGS 2020 sonuçları ile elde ettiği taban puan ve en düşük ve en yüksek yüzdelik dilim ile lise kontenjanı üzerinden lise tercihinde bulunulacak. Peki kaç puanla hangi liseye girerim? Kaç puanla hangi liseye gidilir? Kaç yüzdelik dilim puanı ile hangi liseye gidilir?