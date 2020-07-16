Kaç puanla hangi liseye girerim? Kaç yüzdelik dilim puanı ile hangi liseye gidilir?
Kaç yüzdelik dilim puanı ile hangi lise tercih edilir? Kaç puanla hangi liseye girerim? LGS sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 20 Haziran’da yapılan lise sınav sonuçlarını sonuc.meb.gov.tr üzerinden açıklandığını duyurdu. 2020 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci LGS sonuçlarına göre taban puanı, yüzdelik dilim ile lise tercihinde bulunacak. LGS 2020 sonuçları ile elde ettiği taban puan ve en düşük ve en yüksek yüzdelik dilim ile lise kontenjanı üzerinden lise tercihinde bulunulacak. Peki kaç puanla hangi liseye girerim? Kaç puanla hangi liseye gidilir? Kaç yüzdelik dilim puanı ile hangi liseye gidilir?
MEB lise tercih kılavuzu 2020 son dakika. LGS tercih robotunu kullanarak, bütün illerin, Anadolu Öğretmen, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi, Meslek Liseleri ve diğer bütün liselerin 2020 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmî olarak verilen taban puanlarını inceleyebilirsiniz. 2020 LGS taban puanlarını hakkındaki yazımızı aşağıda bulabilirsiniz. MEB tarafından yayınlanan en son güncel Lise Taban Puanları, 2020 yılında lise tercih yapacak adaylar için çok büyük kolaylık sağlamaktadır. MEB LGS sınav sonuçları açıklanmasıyla birlikte 2020 lise taban puanları milyonlarca lise tercihinde bulunacak öğrenciler tarafından araştırılıyor.
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