Kaç kuruşluk bilginiz var ki çıkıp konuşuyorsunuz!

Türkiye’nin bir çok noktasında eş zamanlı başlayan orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi. PKK’nın başlattığı yangınlara ilk andan beri etkili müdahale edildi. Ancak bazı noktalarda alevler halen söndürülemedi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, orman yangınları hakkında bilgisi olmadığı halde konuşan ve devletin çalışmalarını lekelemeye kalkışan felaket seviciler de masaya yatırıldı.

Konuya dair konuşan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Ormanlarımız, ciğerlerimiz yanıyor. İnsanlar işi komediye vurmuş durumda. Aynen vaka sayısı mı, hasta sayısı mı noktasına getirdiler olayı. Uçağımız var mı, yok mu, helikopter mi, uçak mı? Yahu neyi biliyorsunuz? Kaç kuruşluk bilginiz var ki sizin, çıkıp da konuşuyorsunuz?

Daha sabahleyin, bir profesör, kendisinin gerçekten eğitim noktasında bazı paylaşımları nedeniyle kendisine değer vermiştim. Ama son yıllarda başörtü karşıtı açıklamaları sebebiyle nasıl bir zihniyeti olduğunu daha iyi anladığımız Üstün Ergüder diye bir profesör... Bir video çekmiş, 'Ne kadar aciziz, ben ne kadar cahilim, ne kadar basitim' diyor. Bu yangın, uçaklar, helikopterler konusunda ne kadar aciz olduğumu anladım, diyor. Hiçbir şey bilmiyoruz, diye başlıyor, ondan sonra o kadar bilgiç bi tarzda konuşuyor ki... 'Uçaklarımız yok' diyor, işi tabi biraz da gırgıra vuruyor. Yani senin ormanların yanarken, bunlar işi gırgıra bile dökebilecek pozisyona geliyor.

Tuğba Özay ve Şahan Gökbakar'ın da orman yangınları nedeniyle videolar çektiğini, daha sonra amaçlarının ormanı korumak değil kendi konutlarını düşünmek olduğunun anlaşıldığını vurgulayan Karahasanoğlu, "Magazincilerin, film artistlerinin gözyaşlarına inanmam. Ama orada gerçekten köylülerin ciğerleri yanıyor. Malları heder oluyor. Biz onlara üzülüyoruz ama (magazincilerin)bunların yaptıkları şovları da görmezden gelmemek lazım." ifadelerini kullandı.