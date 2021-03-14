Kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Ben ne zaman aşı olurum?

Koronavirüs aşıları belirlenene yaş gruplarında yapılmaya devam ediyor. Toplumun büyük kısmının aşı olmasının ardından eski yaşantılarımıza dönebileceğimiz uzmanlarca belirtiliyor. Elbette aşılama hızı, aşı tedariki ile ilgili. Bu noktada yerli aşı büyük öneme sahip. Erciyes Üniversitesi’nin geliştirdiği aşının faz-2 çalışmaları devam ediyor. Bilim insanları söz konusu bu aşının sonbaharda onay alıp uygulanabileceğini belirtiyor. Peki, şimdiye kadar kaç doz aşı yapıldı?

Kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Türkiye’de hafta sonları da dahil olmak üzere korona aşısı yapılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı aşı yapılanların sayısını anlık olarak web sitesinden paylaşıyor. 14 Mart 2021 00.30 itibariyle Türkiye’de 10.961.045 doz aşı yapıldı.

Ben ne zaman aşı olurum?

Pek çok kişi ne zaman aşı olabileceğini araştırıyor. Sistem şu anda öğretmenlere ve 65 yaş üstü kişilere andevu veriyor. Ayrıca 65 yaş üstünün 60 yaş üstü eşleri de randevu alabiliyor.

Aşı takvimi

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.