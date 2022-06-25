Her yıl olduğu gibi okul yaşı yaklaşan çocukların ailelerini bir heyecan sardı. Aileler, çocuklarının bu sene okula başlayıp başlamayacağını araştırmaya başladı. Peki, bu sene kaç aylık çocuklar okula başlar?

Kaç doğumlular 1.sınıfa başlayacak 2022 | Okula başlama yaşı nasıl hesaplanır?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Aileler ise bu sene çocuklarının okula başlayıp başlamayacağını araştırıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1.sınıf kayıtları 2015, 2016, 2017 doğumlular için yapılacak. Ancak bu noktada çocuğunuzun 2022 Eylül ayında kaç aylık olacağı hususu önemli.

a) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

b) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.

Çocuğunuzun okula başlama yaşını e-okul üzerinden hesaplamanız mümkün. E okul sistemi üzerinden okula başlama yaşı hesaplama sayfasına giriş yaptığınızda çocuğunuzun doğum tarihi gün ay yıl olarak sorulacak. Bilgileri doldurduğunuzda çocuğunuzun okula başlama yaşını öğrenmiş olursunuz.