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Eğitim

Kaç dersten sorumlu geçilir? Hangi derslerden sorumlu geçilir?

Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart’tan bu yana uzaktan eğitim gören milyonlarca öğrenci 19 Haziran’da karne alacak. Bu yıl karneler dijital ortamda dağıtılacak. Özel okullarda 15 Ağustos'ta başlayacak telafi eğitimi, devlet okullarında ise 31 Ağustos'ta başlayacak. Öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği konular arasında sınıfta kalma olacak mı? Dersi zayıf olan öğrenci sınıfı geçecek mi? Sorumluluk sınavı nedir? Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Kaç dersten sorumlu geçilir?

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:59:00 - 2020-06-18 16:01:42
Kaç dersten sorumlu geçilir? Hangi derslerden sorumlu geçilir?

Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda, bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yıl sonu puanı olarak sayılacak. Oluşan bu yıl sonu puanı, ağırlıklı puan, yıl sonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılacak.

Sorumluluk sınavı nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. 

Sorumluluk sınavı ne zaman?

Sorumluluk sınavları, okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak, 22-30 Haziran’da gerçekleştirilirken yazıda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12’nci sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını yapamayanlar muaf sayılarak, yapılacak ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacağı belirtildi.

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