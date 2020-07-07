Kaç BTU klima faydalıdır? Klima hakkında bilgiler

Klima almadan önce dikkat edilmesi gereken noktalardan en önemlisi BTU değeridir. Klima alınacak olan mekanın büyüklüğü, kullanım alanları ve vakti bu durumu direkt olarak etkilemektedir. British Thermal Unit (İngiliz Isı Birimi) kavramının kısaltması olan BTU, bir ölçek (litre) suyun sıcaklığını değiştirmek için gereken ısı miktarını ölçer.

Klima modellerinde belirtilen BTU değeri, klimanın bir saat içerisinde taşıyabileceği ısıyı belirtir. Yani direkt olarak mekanın büyüklüğüyle BTU değerinin orantılı olması, klimanın verimli çalışmasını sağlar. Küçük bir oda ya da büyük bir ofisin kullanım şekli, saati ve mekan büyüklüğü değiştiği için; klimanın BTU değeri de ona göre performans verir. Kısacası mekan büyüdükçe BTU değerinin büyümesi gerekir.

BTU değeri mekana göre nasıl hesaplanır?

Klima kapasite hesabı nasıl yapılır diyenler için örnek verecek olursak; oda metrekaresini 2,2 ye bölüp 1000 ile çarparsanız mekanın yaklaşık soğutma ihtiyacını bulabilirsiniz.

22,46/2,2 *1000 = 10209 btu/h dolayısıyla 12000 btu/h yeterlidir.

Kaç BTU klima faydalıdır?

Uygun sıcaklıktaki ortamda insanlar daha az terler, buda olası su kaybı dehidrasyona uğrama ihtimalini azaltır. Klima filtreleme özelliği sayesinde harici alerjenlerden kurtulmanızı sağlar, alerjik reaksiyona maruz kalmanızı önler. Polenlerden kurtulursunuz. Düşük sıcaklıktaki ortamlar da böcek ve bakteri üremesi durur, sayılarında azalma gözlenir.

Dolayısıyla evin ortamına göre hesaplanmış, doğru ısıyı koruyan klimalar fayda sağlamaktadır.