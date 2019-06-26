Kaburga gelinlik | 2019'un trend gelinliği kimlere yakışır?

2019 gelinlerinin seçtikleri modeller çok uç noktalarda. Ya helen tarzı düz bir gelinlik ya da kabarık, şahşahalı bir kaburga gelinlik...

Dubai prenseslerinin gösterişli gelinlik tercihleri ülkemize sıçramış durumda. Bu nedenle kaburga gelinlikler çok tercih ediliyor. Birçok kişi adını pek duymamış olsa da, bu sene düğünlerde bolca görecektir.

Kaburga gelinlikler; sadece kabarık olmakla kalmayıp pul, payet, sim ve daha birçok süslemeyle göz dolduruyor.

Bütün dikkatleri üzerine çeken bu gelinliği, bel bölgesi kalın olan gelinlerimizin giymesi pek olası değil.

Bel bölgesinde içe ve dışa doğru -modele göre- hareketlendirilmiş etek kısmı, basenlerinden şikayetçi olan gelinlerin kullanabileceği bir modeldir.

Aynı zamanda kısa boylu gelinlerin giymesi durumunda, gelinlik kendini gösteremeyecek, etek boyu kısa kalacak ve olduğunuzdan kısa duracaksınız.

Eğer damat adayıda çok kısa ya da çok zayıf ise, bu gelinliği almanız ona haksızlık olacaktır. Çünkü, siz bütün gösterişinizle ondan rol çalmış olacaksınız.

Kaburga gelinlikler göründükleri kadar ağır, bu nedenle bu riski alarak giymelisiniz.

Fiyatları da bir o kadar pahalı olan gelinliklerin, el işçiliği oldukça fazla.

Genellikle saten kumaş oldukları için daha ''ağır'' bir görünüm çiziyorlar. Bu nedenle kır düğünü yerine salon ve otel düğünlerinde tercih edilmelidir.

Daha zayıf ve uzun boylu, ya da ''armut'' model dediğimiz bedenlere sahip kişilerin bu gelinliği giymesi uygundur.

Helen ve diğer modellerdeki 2019 yaz sezonu trendleri için ''Gelinlik seçerken nelere dikkat edilmeli? 2019 yaz sezonunun en gözde gelinlik modelleri'' yazıı okumanızı tavsiye ederim.