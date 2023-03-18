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Gündem 'Kabul edilemez' diyerek duyurdu! RTÜK harekete geçti
Gündem

'Kabul edilemez' diyerek duyurdu! RTÜK harekete geçti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 19:00:00 -
'Kabul edilemez' diyerek duyurdu! RTÜK harekete geçti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez" dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kurallar belliyken Halk TV’nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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