Kabuklarını kaynatıp içen yaşadı! Hafızayı gençleştiren mucize, 1 bardak içmek yetiyor! Yer fıstığı kabukları

Yer fıstığı birçok kişinin severek tükettiği kuruyemişler arasında yer alıyor. Genellikle iç kısım yenirken dış kabukları çöpe atmak için biriktirilir. Bunca yıldır çöpe giden kabukların şifa saçtığını biliyor muydunuz?

Ayırdığınız yer fıstığının kabuğu direkt çöpe atılan artıklardan biri olarak görülür. Ancak faydasını öğrendikten sonra çöpe atmak istemeyeceksiniz. Yeni araştırmalar kabukların atılması yerine tüketilmesinin sağlık üzerinde faydalı etkileri olduğunu gösterdi.



Baklagil familyasının bir üyesi olan yer fıstığı herkes tarafından sevilerek tüketilen kuruyemiştir. İçerisindeki vitamin ve minerallerle insan vücudu için pek çok fayda sağlar. Yer fıstığının kırmızı kabukları da en az dış kabuğu kadar şifalıdır. Kabuğunda bulunan lifler bakın hangi faydaları beraberinde getiriyormuş.

Vücudu koruyor

Yer fıstığı kabuğunda bolca antioksidan bulunur. Hücrelerimize zarar veren ve yaşlanmayı hızlandıran maddelere karşı koruma sağlar. Yer fıstığı kabuklarını kaynatarak içerseniz, bu antioksidanları alarak hücrelerinizi koruyabilirsiniz. Güçlü bir bağışıklık sistemi, vücudumuzun enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlar.

Lif zenginliği

Yer fıstığı kabuğu, lif açısından zengin bir kaynaktır. Lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur, kabızlık gibi sorunları önler. Yemeklerden sonra bir fincan yer fıstığı kabuğu çayı içmek sindirimi kolaylaştırabilir ve şişkinlik gibi sorunları azaltabilir.

Safra taşını önlüyor

Yer fıstığı kabuğu, kalp sağlığımızı iyileştirebilir. İçerdiği antioksidanlar ve diğer bileşenler kalp damarlarımıza zarar verebilecek oksidatif stresi azaltır ve dolaşım sistemini destekler. Bu durum safra kesesi taşlarının gelişimini etkileyen yararlı etkiler gösterir. Yapılan bir çalışmaya göre her gün 28 gram yer fıstığı tüketen kadınların safra taşı oluşturma riski %25 oranında azalmış.

Eklem ağrılarına son

Yer fıstığı kabuğunda bulunan bazı bileşenler, vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir. İltihap, vücudun bir tepki mekanizmasıdır. Ancak sürekli iltihaplanan bir vücut, kronik hastalıklara yol açabilir. Yer fıstığı kabuğu çayı, eklem ağrılarını hafifletebilir ve romatizma gibi iltihaplı hastalıklara karşı yardımcı olabilir.

Enerji seviyelerini artırabilir ve yorgunluğu gidermeye yardımcı olabilir. Doğal bir enerji kaynağı olarak, zinde kalmanızı sağlar. Sabah veya gün ortasında içilen bir fincan yer fıstığı kabuğu çayı, enerjinizi tazeleyecektir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nasıl hazırlanır?

İyice yıkadığınız yer fıstığı kabuklarını kullanın. Üzerinde kimyasal madde kalmadığından emin olmak bu noktada çok önemli. Bir avuç yer fıstığı kabuğunu 1 litre suya koyun ve kaynatın. Su kaynamaya başladıktan sonra 10-15 dakika daha kaynatın. Kaynayan suyu süzgeçten geçirerek kabukları ayırın.

İsteğe göre bal veya limon ekleyerek içebilirsiniz. Ilık ya da sıcak şekilde tüketebilirsiniz. Alzheimer, Parkinson ve resveratrol gibi beyin hastalıklarını önleme kabiliyeti bulunur. Ayrıca depresyon ile mücadelede yardımı dokunabilir.