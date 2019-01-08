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Kabore, Beşiktaş'a transfer olacak mı? Açıklama geldi

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Rus takımlarından Krasnodar takımında forma giyen Charles Kabore'den olumsuz haber geldi.

08 Ocak 2019 Salı 02:51
Kabore, Beşiktaş'a transfer olacak mı? Açıklama geldi

Beşiktaş, Krasnodar forması giyen Burkina Faso’lu oyuncu Charles Kabore için teklif yaptı. Kabore’nin ülkesinin basınında yer alan haberde; Siyah-Beyazlılar’ın 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek istediği ancak Krasnador’un bu teklifi reddettiği yazıldı. Rus ekibi devre arası için olumsuz yanıt verirken, “Sezon sonunda gelirseniz olabilir” cevabı verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 02:51
  1. Beşiktaş
  2. Krasnodar
  3. Charles Kabore
  4. Rusya

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