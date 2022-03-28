  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kablo hırsızları tutuklandı
Aktüel

Kablo hırsızları tutuklandı

Karabük'te kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 20:57:00 -
Kablo hırsızları tutuklandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yortan beldesi ve Derebaşı köyünde Türk Telekom'a ait kabloların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, S.T. (38) ve N.D.'nin (44) değişik tarihlerde telefon hattından 600 metre haberleşme kablosunu çaldığını tespit etti.

Zanlılar, ekiplerin çalışması sonucu çaldıkları malzemelerle beraber enselendi.

Kabloları yakıp bakırlarını çıkararak hurdacılara sattıkları tespit edilen zanlılar N.D ve S.T'nin, Derebaşı köyünden bir evden de çeşitli bakır ev eşyalarını çalarak hurdacılara sattıkları anlaşıldı.

N.D.'nin 10, S.T.'nin ise 8 ayrı suçtan hakkında adli işlem yapıldığı saptandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Öte yandan hurdacılara da para cezası uygulandığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay