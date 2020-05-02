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Aktüel

Kablo hırsızları tutuklandı

İskenderun’da kablo hırsızlığı yapan 3 şahıs tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 20:29:43 -
Kablo hırsızları tutuklandı

İskenderun’da kablo hırsızlığı yapan 3 şahıs tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Çankaya mezarlığı civarında 2 şahsın kablo yaktığı gören polis ekipleri tarafından kimlik tespitinde farklı mahallelerden 300 kg ve 50 bin TL değerinde Türk Telekom’a ait kabloları çalan İ.E ve M.Ö isimli şahıslar gözaltına alındı.


Öte yandan İskenderun Denizcilerde Türk Telekom’a ait olan 264 kg kablonun çalınması olayı ile ilgili de M.P. isimli şahıs yakalanırken, 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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