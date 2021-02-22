Kabızlık neden olur? Kabızlığa ne iyi gelir? Prof İbrahim Saraçoğlu’nun kabızlık kürü var mı?

Kabızlık, günlük hayatı olumsuz etkileyen önemli problemlerden biridir. Kişinin hayat tarzında yaptığı değişiklikler, hareketsizlik, yeteri kadar su içmeme ve seyahat gibi nedenlerle bağırsak hareketlerinin durması ya da yavaşlamasında durumunda ortaya çıkar. İşte” Kabızlığa ne iyi gelir? Prof. İbrahim Saraçoğlu’nun kabızlık kürü var mı?” sorularının cevabı…

Kabızlık neden olur?

Kabızlık kişiden kişiye farklı nedenlerle ortaya çıkmasına rağmen belli başlı nedenleri vardır:

1-Beslenme düzeninde yapılan değişiklikler,

2-Yetersiz sıvı alımı,

3-Yetersiz lif tüketimi,

4-Süt ürünlerinin aşırı tüketimi,

5- Dışkıyı uzun süre tutma ve erteleme,

6-Hareketsizlik,

7-Uzun süre oturarak çalışma,

8-Antiasit ilaçların uzun süreli ve aşırı kullanımı,

9-Bazı antidepresan ilaçlar,

10- Ağrı kesiciler ve demir hapları,

11-Hamilelik, menstrüasyon (adet döngüsü),

12-Yaşlılık (metabolizmadaki yavaşlamaya bağlı olarak),

13- Stres ve anksiyete,

14-depresyon gibi psikolojik durumlardır.

Kabızlığa ne iyi gelir?

1-Günlük normal su tüketimine (ortalama 8 bardak/2 litre) ek olarak su içmek,

2-Sabah saatlerinde ılık su içmek,

3-Erik, kayısı gibi bağırsak hareketlerini kolaylaştıran meyveler yemek

4-Tüketilen karbonhidrat ve süt ürünleri miktarını azaltarak meyve ve sebze miktarını artırmak

5-Lif içeren besinlere ağırlık vermek

6-Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek tercih etmek

7-Egzersiz ve yürüyüş yapmak

8-Dışkılama ihtiyacını ertelememek

Prof İbrahim Saraçoğlu’nun kabızlık kürü var mı?

İbrahim Saraçoğlu’nun ağır kabızlık için önerdiği narenciye yaprağı kürü sizlerle…

Kabızlık kürü malzemeleri nelerdir?

6 adet narenciye yaprağı

1 su bardağı su

Kabızlık kürü asıl hazırlanır?

Yaklaşık bir bardak kaynayan suyun içerisinde 6- 7 adet portakal yaprağı ekleyin ve 10 dk kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp ılınmasını bekleyin.

Bu karışımı kahvaltıdan en erken 1 saat önce içiniz. 4 gün boyunca bu kürü 1 kere için, 4. Günün sonunda sonlandırın.