Kabızlık korona belirtisi mi? Kabızlık koronavirüs belirtilerinden mi?
Korona belirtileri nelerdir? 2019 yılının Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüsün belirtileri sık sık araştırılıyor. Ateş, yorgunluk, öksürük gibi belirtileri olan koronavirüsün kabızlığa yol açıp açmadığı merak ediliyor. Peki, koronavirüs kabızlık yapar mı?
Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Soğuk algınlığı gibi belirtileri olsa da bazı hastalarda farklı semptomlar görülebiliyor. Peki, kabızlık korona belirtilerinden mi?
Kabızlık korona belirtisi mi? Kabızlık koronavirüs belirtilerinden mi?
Bazı kişiler kabızlığın, korona belirtisi olup olmadığını araştırıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar, ender de olsa bazı kişilerde koronavirüsün kabızlığa yol açtığını ortaya koydu. Bu belirti son derece az görülüyor, bu sebeple yaşadığınız bir kabızlık sorunuyla aklınıza hemen ‘koronavirüs’ü getirmemeniz gerekir. Yaşadığınız kabızlık koronadan değil farklı bir sebepten kaynaklanabiliyor olabilir.
Koronavirüs belirtileri şöyle:
En Yaygın Semptomlar:
- Ateş
- Kuru Öksürük
- Yorgunluk
Daha Seyrek Görülen Semptomlar:
- Ağrı Ve Sızı
- Boğaz Ağrısı
- İshal
- Konjunktivit
- Baş Ağrısı
- Tat Alma Veya Koku Duyusunun Kaybı
- Ciltte Döküntü Ya Da El Veya Ayak Parmaklarında Renk Değişimi
CİDDİ SEMPTOMLAR:
- Solunum Güçlüğü Veya Nefes Darlığı
- Göğüs Ağrısı Veya Göğüste Baskı
- Konuşma Veya Hareket Kaybı
Kabızlığın nedenleri nelerdir?
Altta yatan bir hastalığın olmadığı durumlarda kabızlık yoğun stres, fazla kahve ve/veya çay tüketimine bağlı kalın bağırsağın fonksiyon bozukluğu olarak ortaya çıkabilir.
Beslenme düzeninde yapılan değişiklikler
Yetersiz sıvı alımı
Yetersiz lif tüketimi
Süt ürünlerinin aşırı tüketimi
Dışkıyı uzun süre tutma ve erteleme
Hareketsizlik
Uzun süre oturarak çalışma
Antiasit ilaçların uzun süreli ve aşırı kullanımı
Bazı antidepresan ilaçlar, ağrı kesiciler ve demir hapları
Hamilelik
Yaşlılık
Stres, anksiyete, depresyon gibi psikolojik durumlar