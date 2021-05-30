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Sağlık Kabızlık korona belirtisi mi? Kabızlık koronavirüs belirtilerinden mi?
Sağlık

Kabızlık korona belirtisi mi? Kabızlık koronavirüs belirtilerinden mi?

Korona belirtileri nelerdir? 2019 yılının Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüsün belirtileri sık sık araştırılıyor. Ateş, yorgunluk, öksürük gibi belirtileri olan koronavirüsün kabızlığa yol açıp açmadığı merak ediliyor. Peki, koronavirüs kabızlık yapar mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 17:39:00 -
Kabızlık korona belirtisi mi? Kabızlık koronavirüs belirtilerinden mi?

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Soğuk algınlığı gibi belirtileri olsa da bazı hastalarda farklı semptomlar görülebiliyor. Peki, kabızlık korona belirtilerinden mi?

Kabızlık korona belirtisi mi? Kabızlık koronavirüs belirtilerinden mi?

Bazı kişiler kabızlığın, korona belirtisi olup olmadığını araştırıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar, ender de olsa bazı kişilerde koronavirüsün kabızlığa yol açtığını ortaya koydu. Bu belirti son derece az görülüyor, bu sebeple yaşadığınız bir kabızlık sorunuyla aklınıza hemen ‘koronavirüs’ü getirmemeniz gerekir. Yaşadığınız kabızlık koronadan değil farklı bir sebepten kaynaklanabiliyor olabilir.

Koronavirüs belirtileri şöyle:

En Yaygın Semptomlar:

  • Ateş
  • Kuru Öksürük
  • Yorgunluk

Daha Seyrek Görülen Semptomlar:

  • Ağrı Ve Sızı
  • Boğaz Ağrısı
  • İshal
  • Konjunktivit
  • Baş Ağrısı
  • Tat Alma Veya Koku Duyusunun Kaybı
  • Ciltte Döküntü Ya Da El Veya Ayak Parmaklarında Renk Değişimi

CİDDİ SEMPTOMLAR:

  • Solunum Güçlüğü Veya Nefes Darlığı
  • Göğüs Ağrısı Veya Göğüste Baskı
  • Konuşma Veya Hareket Kaybı

Kabızlığın nedenleri nelerdir?

Altta yatan bir hastalığın olmadığı durumlarda kabızlık yoğun stres, fazla kahve ve/veya çay tüketimine bağlı kalın bağırsağın fonksiyon bozukluğu olarak ortaya çıkabilir.

Beslenme düzeninde yapılan değişiklikler

Yetersiz sıvı alımı

Yetersiz lif tüketimi

Süt ürünlerinin aşırı tüketimi

Dışkıyı uzun süre tutma ve erteleme

Hareketsizlik

Uzun süre oturarak çalışma

Antiasit ilaçların uzun süreli ve aşırı kullanımı

Bazı antidepresan ilaçlar, ağrı kesiciler ve demir hapları

Hamilelik

Yaşlılık

Stres, anksiyete, depresyon gibi psikolojik durumlar

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