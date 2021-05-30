Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Soğuk algınlığı gibi belirtileri olsa da bazı hastalarda farklı semptomlar görülebiliyor. Peki, kabızlık korona belirtilerinden mi?

Kabızlık korona belirtisi mi? Kabızlık koronavirüs belirtilerinden mi?

Bazı kişiler kabızlığın, korona belirtisi olup olmadığını araştırıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar, ender de olsa bazı kişilerde koronavirüsün kabızlığa yol açtığını ortaya koydu. Bu belirti son derece az görülüyor, bu sebeple yaşadığınız bir kabızlık sorunuyla aklınıza hemen ‘koronavirüs’ü getirmemeniz gerekir. Yaşadığınız kabızlık koronadan değil farklı bir sebepten kaynaklanabiliyor olabilir.

Koronavirüs belirtileri şöyle:

En Yaygın Semptomlar:

Ateş

Kuru Öksürük

Yorgunluk

Daha Seyrek Görülen Semptomlar:

Ağrı Ve Sızı

Boğaz Ağrısı

İshal

Konjunktivit

Baş Ağrısı

Tat Alma Veya Koku Duyusunun Kaybı

Ciltte Döküntü Ya Da El Veya Ayak Parmaklarında Renk Değişimi

CİDDİ SEMPTOMLAR:

Solunum Güçlüğü Veya Nefes Darlığı

Göğüs Ağrısı Veya Göğüste Baskı

Konuşma Veya Hareket Kaybı

Kabızlığın nedenleri nelerdir?

Altta yatan bir hastalığın olmadığı durumlarda kabızlık yoğun stres, fazla kahve ve/veya çay tüketimine bağlı kalın bağırsağın fonksiyon bozukluğu olarak ortaya çıkabilir.

Beslenme düzeninde yapılan değişiklikler

Yetersiz sıvı alımı

Yetersiz lif tüketimi

Süt ürünlerinin aşırı tüketimi

Dışkıyı uzun süre tutma ve erteleme

Hareketsizlik

Uzun süre oturarak çalışma

Antiasit ilaçların uzun süreli ve aşırı kullanımı

Bazı antidepresan ilaçlar, ağrı kesiciler ve demir hapları

Hamilelik

Yaşlılık

Stres, anksiyete, depresyon gibi psikolojik durumlar