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Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığı geçiren sebze ve meyveler!

Kabızlık yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli sorunlardan biridir. Kabızlıktan kurtulabilmek için lif yönünden zengin gıdalar tüketerek sorununuzla vedalaşabilirsiniz. İşte, kabızlığı geçiren sebze ve meyveler!

18 Eylül 2019 Çarşamba 22:21
Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığı geçiren sebze ve meyveler!

Kabızlık yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli sorunlardan biridir. Kabızlıktan kurtulabilmek için lif yönünden zengin gıdalar tüketerek sorununuzla vedalaşabilirsiniz. İşte, kabızlığı geçiren sebze ve meyveler!

Doğru beslenme alışkanlığı kabızlık sorunuyla baş etme konusunda son derece önemlidir. Lif yönünden zengin olan gıdalar sindirim sistemini düzenler ve bu sancılı süreçle vedalaşmanıza yardımcı olur.

İşte, kabızlığı geçiren sebze ve meyveler!

Kuru erik

Her gün 2-3 adet kuru erik tüketerek kabızlıktan kurtulabilirsiniz.

Elma

Elma lif yönünden son derece zengindir. Günde bir adet elma tüketerek sindirim sisteminizi rahatlatmış olursunuz.

Kivi

Bir adet kivi 2.3 gram lif içerir. Bu nedenle kabızlık sorunundan kurtulmak için günde 1 adet kivi yiyebilirsiniz.

İncir

İncir lif yönünden zengin meyvelerdendir. Ancak incir abartılı şekilde tüketildiğinde ishale yol açar. Ayrıca incir iyi bir idrar söktürücüdür. Bu nedenle ölçü son derece önemli.

Ispanak

Ispanak güçlü bir bağışıklık sistemi için son derece önemlidir. Düzenli ve ölçülü tüketiminde ıspanak kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Tatlı patates

Son yıllarda ülkemizde de yetiştirilmeye başlanan tatlı patates iyi bir lif kaynağıdır. Kabızlık sorunu yaşadığınızda gönül rahatlığıyla tatlı patates tüketebilirsiniz.

Keten tohumu

Keten tohumu yüzyıllardır doğal müsil olarak kullanılır. 1 yemek kaşığı keten tohumu günlük lif ihtiyacının yüzde 11'ini karşılar. Ancak gebelerin ve emziren kadınların keten tohumu tüketmesini önermiyor.

Kefir

Kafkaslarda yüzlerce yıldır tüketilen kefir sağlık için son derece önemli probiyotik kaynaklarındandır. Her gün bir bardak kefir içerek kabızlık sorununuzdan kurtulabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 22:21
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