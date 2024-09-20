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Yaşam Kabini görmeden adım atan yaşlı adam asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı!
Yaşam

Kabini görmeden adım atan yaşlı adam asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı!

Yeniakit Publisher
2024-09-20 00:22:00 -
Kabini görmeden adım atan yaşlı adam asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı!

Elazığ’da asansör boşluğuna düşen ve ağır yaralanan yaşlı adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ’da asansör boşluğuna düşen ve ağır yaralanan yaşlı adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Hilalkent Mahallesi 405. sokakta bulunan 9 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki M.K., 4. katta kabinini görmeden asansöre binmeye çalıştığı sırada boşluğa düştü. Ağır yaralı şahsın bağırışlarını duyan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarılan şahıs, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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