Kabineye giren 4 vekil istifa edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Sürpriz isimlerin yanısıra, Erdoğan'ın TBMM'den seçtiği 4 milletvekili de dikkat çekti. Bakan olan 4 isim vekillikten istifa edecek.09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:38
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kabineye göre TBMM'deki 4 milletvekili yeni kabinede bakan olarak görev alacak.
BAKAN OLAN 4 İSİM VEKİLLİKTEN İSTİFA EDECEK
Açıklanan listeye göre, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu ve Abdülhamit Gül milletvekillerinden istifa ederek bakanlık görevine başlayacak.
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