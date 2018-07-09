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Kabineye giren 4 vekil istifa edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Sürpriz isimlerin yanısıra, Erdoğan'ın TBMM'den seçtiği 4 milletvekili de dikkat çekti. Bakan olan 4 isim vekillikten istifa edecek.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:38
Kabineye giren 4 vekil istifa edecek

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kabineye göre TBMM'deki 4 milletvekili yeni kabinede bakan olarak görev alacak.

BAKAN OLAN 4 İSİM VEKİLLİKTEN İSTİFA EDECEK

Açıklanan listeye göre, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu ve Abdülhamit Gül milletvekillerinden istifa ederek bakanlık görevine başlayacak.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:38
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