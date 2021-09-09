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Dünya Kabinede çatlak! Prayuth iki ismi birden görevden aldı
Dünya

Kabinede çatlak! Prayuth iki ismi birden görevden aldı

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, Mecliste 'güvensizlik oyu' alması konusunda rol aldığı gerekçesiyle Tarım Bakan Yardımcısı Thammanat Prompao ve Çalışma Bakan Yardımcısı Narumon Pinyosinwat'ı görevden aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 18:32:00 -
Kabinede çatlak! Prayuth iki ismi birden görevden aldı

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, Mecliste 'güvensizlik oyu' alması konusunda rol aldığı gerekçesiyle Tarım Bakan Yardımcısı Thammanat Prompao ve Çalışma Bakan Yardımcısı Narumon Pinyosinwat'ı görevden aldı.

Thammanat'ın, geçen hafta parlamentoda yapılan oylamada Prayuth'un "güvensizlik oyu" alması konusunda rol aldığı iddiasıyla görevden alındığı belirtildi.

Avustralya'da 1990'larda eroin kaçakçılığıyla ilgili bir davada 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ifade edilen Thammanat'ın, ayrıca kamu yönetimi alanındaki doktorasını da hileli şekilde kazandığı belirtildi.

Thammanat ise tüm suçlamaları reddetti.

Diğer yandan, Bakan Yardımcısı Narumon Pinyosinwat da görevden alındı. Tayland medyası, Narumon'un da geçen hafta Prayuth'a karşı yapılan komplo girişimine karıştığını aktardı.

Prayuth hükümeti güvenoyu almıştı

Başbakan Prayuth'un hükümeti 4 Eylül'de parlamentodan yeniden güvenoyu almıştı.

Prayuth ve kabinedeki 5 bakanla ilgili oylamaya, 482 sandalyeli parlamentoda 472 milletvekili katılmıştı.

Oylamada, 208'e karşı 264 ile güvenoyu verilmişti.

Hükümete güvensizlik önergesinin kabulü için 242 oy gerekiyor.

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