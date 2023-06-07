Kabinede aynı sülaleden iki isim: Hakan Fidan ile Fahrettin Koca akraba çıktı!

Ankara doğumlu aslen Vanlı Hakan Fidan'ın Hasenan Aşireti'nin Seyitki Kolu'ndan olduğu biliniyor. Hasenan Aşireti'nin Anadolu'nun en köklü sülalelerinden olduğu Sultan Abdülhamid döneminde Rusların fonladığı Ermeni çetelere karşı verdiği büyük mücadeleyle tanınıyor. Hakan Fidan'ın kuzeni Ercan Konuk, “Hakan Fidan kuzenimiz. Çok eskiden, atalarının zamanında Muş’un Elozerkê köyünden Van’ın Erciş ilçesine gitmişler. Keklikova köyünden Qesê Qendo ailesine mensuplar. Amcam Sofî Tahir’in torunular. Fahrettin Koca da Konya’nın Kulu ilçesinden. O da Hesenan Aşireti’ne mensup. Onlar da çoktan gitmişler. Mardin’in Ömerli ilçesinden Kulu’ya gitmişler' şeklinde konuştu.

Hesenan Aşireti Temsilcisi Ercan Konuk, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan’ın Kürtçe bildiğini söyledi.

Hakan Fidan’ın ailesinin Hesenan Aşireti’ne mensup olduğunu söyleyen Ercan Konuk, “Hakan Fidan kuzenimiz. Çok eskiden, atalarının zamanında Muş’un Elozerkê köyünden Van’ın Erciş ilçesine gitmişler. Keklikova köyünden Qesê Qendo ailesine mensuplar. Amcam Sofî Tahir’in torunular” ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan’ın barış konusunda çalıştığını ifade eden Konuk, “Yaklaşık 13-14 yıl MİT Başkanlığı yaptı. Bölgemizde de barış ve hizmetler konusunda hizmetlerini güçlendirdi. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Evet, kuzenimiz oluyor” dedi.

“Hakan Fidan’ın Kürtçe konuştuğunu biliyorum”

Ercan Konuk, “Hakan Fidan Kürtçe biliyor mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Evet, biliyor. Malum Ankara’da büyümüş. İnsan fazla konuşmayınca... Benim de Kürtçem çok iyi sayılmaz. Halkımdan özür diliyorum. Hakan Fidan’ın Kürtçe konuştuğunu biliyorum. Kendisini iyi geliştirmiş bir insan, onunla gurur duyuyoruz. İnşallah Allah onu dünyaya karşı mahcup etmez.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da kuzenleri olduğunu ifade eden Ercan Konuk, “Fahrettin Koca da Konya’nın Kulu ilçesinden. O da Hesena Aşireti’ne mensup. Onlar da çoktan gitmişler. Mardin’in Ömerli ilçesinden Kulu’ya gitmişler” şeklinde konuştu.

Hasenan Aşireti'nin tarihi

Muş Malazgirt merkezli olup 1600'lü yıllardan itibaren Mardin, Van, Şanlıurfa, Diyarbakır ve çevre şehirlere yayılmış olan Hasenan Aşireti, Safevilerden Selçuklulara, Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine uzanan süreçte Anadolu, Kafkasya, Mezopotamya bölgelerinde varlığını sürdürmüş, bahsi geçen coğrafyada askeri, siyasi ve kültürel olarak önemli rol oynamış köklü bir aşirettir. Aşiretin Torun, Malbat, Seyitki, Şeğki, Karace, Tıroken, Guloyi gibi bir çok kolu vardır. Hasenan Aşireti Kürt kökenli bir aşirettir. Aşiretin Peygamber soyundan gelen (Seyyid) Arap kökenli bir kaç koluda vardır. Hakan Fidan'ın mensup olduğu Seyitki Kolu'nun 'seyyid olmadığı', Kürt kökenli bir kol olduğu düşünülmektedir. (Fakat geçmişteki aşiret içi evlilikler sebebiyle Peygamber soyu ile kan bağı olabilir) Fahrettin Koca'nın ise Kürt mü Seyyid mi olduğu bilinmiyor.

Aşiretin en az 1200 yıldır bölgede olduğu, Sultan Alparslan'ın Anadolu cihadı için kapılarına dayandığı Malazgirt'te, Bizans unsurlarına karşı Hasenan Aşireti'nin bir çok Kürt aşireti gibi akıncılara yardım ettiği biliniyor.

Hasenan Aşireti'nin yakın dönem tarihe damga vurduğu yıllar ise 1800'lerin sonları. Ruslardan ve daha sonraları Avrupa'dan aldıkları destekle 'büyük ermenistan' hayalini gerçekleştirmek isteyen ermeniler Osmanlı'ya baş kaldırırlar. Ermeni Çeteler bugünkü Doğu ve Güneydoğu'da bir çok kanlı katliama imza atarlar. Kürt köylerini basıp taş üstünde taş bırakmayan ve boşaltıp yerleşmek maksadıyla müslüman Kürt, Arap, Türkmen ahaliyi göçe zorlayan Ermeniler bölgede büyük bir kaosa sebep olur. İmparatorluğun başında olan Sultan Abdülhamid artık sabrı tükenmekte olan bölgenin önde gelen Milan, Hasenan, Hayderan, Mutki vs. aşiretlerinin reislerini, bölgedeki kanaat önderlerini-lidelerini Yıldız Sarayı'nda toplar. Özetle; Ermeni çetelere karşı mücadele etmesi için Hakan Fidan'ın akrabalarının/amcalarının olduğu Hasenan Aşireti liderleri de olmak üzere aşiret reislerine askeri yetki ve rütbeler verilir. Bu askeri topluluk "Hamidiye Alayları" adını alır. (not: 1. Bahsi geçen aşiretlerde bir biriyle akrabadır. 2. Türkiye islamcılığının önemli isimlerinden Metin Yüksel Hayderan Aşireti'ndendir. 3. Müslüman Fikir Adamı Salih Mizrabeyoğlu'da Mutki Aşireti reisi Hacı Musa Beg'in torunudur.)

Bahsi geçen aşiretlerden müteşşekil Hamidiye Alayları sivil Ermenilere karşı son derece merhametli olmakla birlikte Ermeni çetelere kök söktürür. Hakan Fidan'ın büyük amcaları/akrabaları diyebileceğimiz Hasenanlı Mehmet Sofi Paşa, Hasenanlı Kaymakam Fetullah Bey, Rıza Beg ve daha bir çokları düzenli askeri birlikleriyle büyük zaferler elde ederler. Avrupa'nın ve Rusların bölgedeki planları sekteye uğrar.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmesiyle, Hamidiye Alayları İttihat-ı Terakki hükümeti tarafından lağv edilir.

Kaynak: Yeni Akit- Rudaw