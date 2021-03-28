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Gündem Kabine toplantısının gündemi belli oldu! Kısıtlama mı gelecek?
Gündem

Kabine toplantısının gündemi belli oldu! Kısıtlama mı gelecek?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Salgındaki son durum ile birlikte ekonomiden, dış gelişmelere kadar önemli başlıklar masada olacak. Peki kısıtlamalarla ilgili bir değişiklik yapılacak mı? Kısıtlama günlerine tekrar dönülür mü? İşte haberimizin ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-03-28 17:29:00 -
Kabine toplantısının gündemi belli oldu! Kısıtlama mı gelecek?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Son bir aylık süreci değerlendirecek olan kabine vaka artışlarını analize edecek ve dış gelişmelere kadar önemli başlıkları değerlendirecek. Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurt dışından aşı tedariki ve yerli aşı çalışmaları da gündemde olacak. İşte haberimizin ayrıntılar...

Risk durumuna göre karar verilecek

Mart ayının son kabinesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Masadaki aşı ve aşılama başlıklarına yanıt aranacak.

Vaka sayılarından gözle görülür bir artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verileri kabine ile paylaşacak. Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.

Toplantıda gündem maddesi aşı olacak

Toplantının bir başka gündem maddesi ise yerli aşı çalışmaları olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı çalışması yapan kurum ve kuruluşlarla yapılan yerli aşı zirvesine yönelik de bir sunum yapacak.

Aşı tedariki

Toplantıda, aşılamadaki son durum da değerlendirilecek. Yol haritası üzerinde durulacak. Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurt dışından aşı tedariki ve yerli aşı çalışmalarındaki son durum görüşülecek.

Siyasetin sıcak başlıkları masaya yatırılacak

Gözler kabinede. Ekonomiden dış politikaya yeni anayasa hazırlıkları dahil olmak üzere siyasetin sıcak gündem başlıkları pazartesi günü toplanacak olan kabinede masaya yatırılacak.

Kritik toplantı sonra Başkan Recep Erdoğan ulusa seslenecek.

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