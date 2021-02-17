Salgın tedbirleriyle ilgili Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan alınan yeni kararları duyurdu. Peki, Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar neler?

Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar neler?

Erdoğan'ın konuya ilişkin kritik açıklamaları şöyle:

Salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları paylaşmak istiyorum. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.

-Kısa çalışma ödeneği Mart sonuna kadar uzattık

-Salgının seyrine göre normalleşme adımlarımızı atıyoruz. Okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştık.

-Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerimizde ertelenmiş olsa da belirlenen kriter ve takvimlere göre bu süreç devam edecektir.

-Şu anda 5,5 milyonun üzerinde aşılama kampanyasını tamamladık.

-Yerli aşıyı yakından takip ediyoruz. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır.

- İllerimizi 4 grupta ayırarak, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

-Restoran kafeler için yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak.

- Uzaktan eğiteme devam eden öğrencilerimizin durumu illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.

-Hafta sonu kısıtlamasını illerimizde vaka ve aşılama kriterlerine göre aşamalı bir şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının azalmasıdır.

-Vatandaşlarımız dikkatli ve hasas darvanır, kendi illerindeki görünümü normalleştirirse takvim o kadar hızlı ilerleyecektir