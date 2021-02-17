  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar neler?
Gündem

Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar neler?

Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları duyurdu. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayı başında kademeli normalleşmenin başladığını açıkladı. Peki, Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar neler?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 20:17:00 -
Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar neler?

Salgın tedbirleriyle ilgili Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan alınan yeni kararları duyurdu. Peki, Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar neler?

Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar neler?

Erdoğan'ın konuya ilişkin kritik açıklamaları şöyle:

Salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları paylaşmak istiyorum. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.

-Kısa çalışma ödeneği Mart sonuna kadar uzattık

-Salgının seyrine göre normalleşme adımlarımızı atıyoruz. Okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştık.

-Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerimizde ertelenmiş olsa da belirlenen kriter ve takvimlere göre bu süreç devam edecektir.

-Şu anda 5,5 milyonun üzerinde aşılama kampanyasını tamamladık.

-Yerli aşıyı yakından takip ediyoruz. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır.
- İllerimizi 4 grupta ayırarak, Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

-Restoran kafeler için yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak.

- Uzaktan eğiteme devam eden öğrencilerimizin durumu illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.

-Hafta sonu kısıtlamasını illerimizde vaka ve aşılama kriterlerine göre aşamalı bir şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının azalmasıdır.

-Vatandaşlarımız dikkatli ve hasas darvanır, kendi illerindeki görünümü normalleştirirse takvim o kadar hızlı ilerleyecektir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gara şehidinin babası
Gündem

Gara şehidinin babası "jetler bombaladı" yalanını çürüttü

Gara'da katledilen 13 şehitten biri olan Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, terör örgütü PKK'nın şehit vatandaşlarımızın jetlerin bombalama..
İran baskı yaptı! Rusya çekildi
Dünya

İran baskı yaptı! Rusya çekildi

Rusya, İran ile büyük kriz yaşadığı Tayfur Üssü ve T-4 Üssü olarak da anılan Tiyas Askeri Hava Üssü'nü tamamen terk etti.
Ukrayna ile BAE anlaştı! İş birliği yapacaklar
Dünya

Ukrayna ile BAE anlaştı! İş birliği yapacaklar

Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri savunma sektörü üzerine iş birliği anlaşması imzaladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay