Kabine Toplantısı yapılacak mı? Kabine Toplantısı'nda hangi konular görüşülecek?

Bütün bir hafta Kabine Toplantısı için Türkiye genelinde meraklı bekleyiş vardı. Hafta sonunun gelmesiyle beraber gelecek milyonların gözü yeniden bu toplantının gerçekleşeceği o tarihe çevrildi.

Kabine Toplantısı yapılacak mı?

Kabine toplantısı detayları merak ediliyor. Restoranların durumu kabine toplantısında görüşüleceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Kısıtlamalarla dolu iki ayı geride bırakmamızla beraber günlük vakalarda düşüş devam ediyor. Uygulanan yasaklar sonrasında vakaların kritik seviyenin altına düşmesi halinde yetkili isimler kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını ifade etmişti. Şimdi ise gözler bu son dakika açıklaması için Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat 2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Kabine toplantısının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Kabinede lokanta, restoran ve kafelerin durumunun yanı sıra son günlerde gündemde olan gıda fiyatlarındaki artış da ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının son durumu, mutasyonlu virüs ve aşılama çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak.

Toplantıda salgından olumsuz etkilenen vatandaşlara ve sektörlere yönelik tedbirler ve kısıtlamalar da masaya yatırılacak. Özellikle lokanta, restoran ve kafelere yönelik tedbirler gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti grup toplantısında lokanta, restoran ve kafelere yönelik desteği açıklamıştı. Lokantaların bir süre daha paket servis şeklinde hizmet vermeye devam etmesi, aşılama sayısının artması ve kısıtlamalar nedeniyle vakalarda belli oranda düşüş olmasından sonra lokantalara yönelik kısıtlamanın yeniden ele alınması bekleniyor.

Kabinenin diğer önemli gündem maddesi ise ekonomi olacak. Ekonomideki son gelişmeler değerlendirilecek. Özellikle son günlerde gündeme gelen gıda fiyatlarındaki artış masaya yatırılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gıda fiyatlarındaki yükseliş konusunda kabineye bilgi verecek. Gıda fiyatlarındaki yükselişle ilgili alınabilecek tedbirler görüşülecek.

Kabine Toplantısı'nda neler görüşülecek?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.