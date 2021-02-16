  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kabine toplantısı yapılacak mı? Kabine toplantısı tarihi belli mi?
Gündem

Kabine toplantısı yapılacak mı? Kabine toplantısı tarihi belli mi?

Kabine Toplantısına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Yurt genelinde en çok arama yapılan konulardan biri Kabine toplantısına dair gelişmeler olmaktadır. Bunun üzerine birçok kişi, kabine toplantısının ne zaman düzenleneceğini merak ediyor. Peki, Kabine toplantısı yapılacak mı? Kabine toplantısı tarihi belli mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 12:52:00 -
Kabine toplantısı yapılacak mı? Kabine toplantısı tarihi belli mi?

Kabine toplantısı yapılacak mı? Kabine toplantısı tarihi belli mi? sorularının yanıtını merak eden vatandaşlar sıcak gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı öncesi yasakların hafifletilip hafifletilmeyeceği merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı yapılacak mı? Kabine toplantısı tarihi belli mi?

Kabine toplantısı yapılacak mı? Kabine toplantısı tarihi belli mi?

Pek çok kararın alındığı Kabine Toplantısı genellikle pazartesi günleri düzenlenmektedir. Bu haftaki kabine toplantının tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak toplantının bu hafta gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ortalık karışabilir! İran, ABD güçlerini füze ile vurdu: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Ortalık karışabilir! İran, ABD güçlerini füze ile vurdu: Ölü ve yaralılar var

Irak'ta dün gece saatlerinde bir patlama yaşandı. Erbil'de meydana gelen patlamanın İran destekli milis gruplar tarafından yapıldığı belirti..
Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu hamlesi
Gündem

Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu hamlesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 12:00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecekl..
Gündem

"Stratejik önemi var" diyen Rusya'dan bomba Türkiye açıklaması! "İşbirliği yapabiliriz"

Demir yolu sektörünün Rusya için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Rusya Demiryolları Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergey Pavlov, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay