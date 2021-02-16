Kabine toplantısı yapılacak mı? Kabine toplantısı tarihi belli mi? sorularının yanıtını merak eden vatandaşlar sıcak gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı öncesi yasakların hafifletilip hafifletilmeyeceği merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı yapılacak mı? Kabine toplantısı tarihi belli mi?

Kabine toplantısı yapılacak mı? Kabine toplantısı tarihi belli mi?

Pek çok kararın alındığı Kabine Toplantısı genellikle pazartesi günleri düzenlenmektedir. Bu haftaki kabine toplantının tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak toplantının bu hafta gerçekleşeceği tahmin ediliyor.