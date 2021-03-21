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Gündem Kabine Toplantısı tarihi belli mi? Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta?
Gündem

Kabine Toplantısı tarihi belli mi? Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta?

Koronavirüs vaka sayılarında tekrar ani bir yükselişin gözlemlenmesi sonucunda kısıtlamaların durumu merak edilmeye başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından vaka sayılarında tekrar yükselme görüldü. Bu durum sonucunda birçok vatandaş, salgına dair önemli kararların alındığı Kabine Toplantısının ne zaman toplanacağını araştırmaya başladı. Peki, Kabine Toplantısı tarihi belli mi? Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-03-21 23:53:00 -
Kabine Toplantısı tarihi belli mi? Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta?

İlk olarak Bilim Kurulu bir araya gelerek koronavirüs tedbirlerine ilişkin tavsiye kararları almaktadır. Alınan tavsiye kararlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde bildiriyor. Kabine toplantısında alınan kararlar ise ülkemizin virüsle mücadele kapsamında atacağı adımları gösteriyor. Peki, Kabine Toplantısı tarihi belli mi? Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta?

Kabine Toplantısı tarihi belli mi? Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta?

Yeni haftada ilk önce Bilim Kurulu toplantısının gerçekleştirilmesi ön görülüyor. Diğer yandan kısıtlamalarda atılan adımlar etkisini ortalama 10-14 günlük sürede gösteriyor. Dolayısıyla bu hafta Kabine toplantısı gerçekleştirileceği görülmüyor. Yeni toplantısının 26-30 Mart tarihleri arasında yapılacağı bekleniyor. Toplantı tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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