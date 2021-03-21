İlk olarak Bilim Kurulu bir araya gelerek koronavirüs tedbirlerine ilişkin tavsiye kararları almaktadır. Alınan tavsiye kararlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde bildiriyor. Kabine toplantısında alınan kararlar ise ülkemizin virüsle mücadele kapsamında atacağı adımları gösteriyor. Peki, Kabine Toplantısı tarihi belli mi? Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta?

Kabine Toplantısı tarihi belli mi? Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta?

Yeni haftada ilk önce Bilim Kurulu toplantısının gerçekleştirilmesi ön görülüyor. Diğer yandan kısıtlamalarda atılan adımlar etkisini ortalama 10-14 günlük sürede gösteriyor. Dolayısıyla bu hafta Kabine toplantısı gerçekleştirileceği görülmüyor. Yeni toplantısının 26-30 Mart tarihleri arasında yapılacağı bekleniyor. Toplantı tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.