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Yaşam Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?
Yaşam

Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Koronavirüs salgınında düşen vakalarla birlikte normalleşme takviminin açıklanması bekleniyor. Milyonlar bu sebeple gözlerini kabine toplantısına çevirdi. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Normalleşme takvimi belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 10:51:00 -
Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Kısmi ve tam kapanmayla aşağılara düşen vaka sayıları yeniden normalleşmenin yaşanması umutlarını artırdı. Bu sebeple vatandaşlar 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak normalleşme takviminin ne zaman saat kaçta açıklanacağını araştırıyor.

Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

Koronavirüs salgınının başından bu yana kabine toplantıları son derece önemli bir yere sahip. Kabine toplantılarında salgın süreciyle ilgili önemli kararlar alınıyor. Normalleşme takviminin belirleneceği kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 19.00-20.00 saatleri arasında açıklama yapması bekleniyor.

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